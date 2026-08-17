الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة.. ودرجات الحرارة بالقاهرة حتى 36

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الستة المقبلة، بداية من غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل الموافق 22 أغسطس، موضحة أن الأجواء ستشهد استمرارًا في التحسن التدريجي، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خلال ساعات النهار على معظم المناطق.

وتأتي توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في وقت تواصل فيه درجات الحرارة تأثيرها على المواطنين، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الأجواء مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة فعليًا في الظل، بينما تساعد حركة الرياح خلال فترات المساء على تحسين الأجواء في عدد من المناطق، ولا سيما الأماكن المكشوفة.

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ما حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الستة المقبلة.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التحسن المتوقع في الأحوال الجوية سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويظهر بصورة أكبر خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في حين تظل الأجواء حارة ورطبة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار شدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت أن الطقس خلال الفترة المذكورة سيكون حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد، في الوقت الذي تميل فيه الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وتؤثر الرطوبة المرتفعة بصورة مباشرة على الإحساس بدرجات الحرارة، إذ أشارت رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيسهم في زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن الحرارة المقاسة في الظل.

كم تصل درجات الحرارة في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

تشير توقعات درجات الحرارة إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستسجلان درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة ما بين 36 إلى 38 درجة، وهو ما يعني استمرار الإحساس بأجواء أكثر حرارة من القيم الفعلية المسجلة.

وتختلف درجات الحرارة المتوقعة من منطقة إلى أخرى، إذ من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية ما بين 30 إلى 32 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة هناك ما بين 32 إلى 35 درجة.

أما مناطق شمال الصعيد، فتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة بها ما بين 36 و37 درجة، في حين تتراوح درجات الحرارة المحسوسة من 38 إلى 39 درجة، لتظل الأجواء أكثر حرارة كلما اتجهنا جنوبًا.

وفي جنوب الصعيد، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39 إلى 42 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة ما بين 40 إلى 43 درجة، وهو ما يعكس استمرار شدة الحرارة خلال ساعات النهار في تلك المناطق.

متى تظهر الشبورة المائية على الطرق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار فرص تكوّن الشبورة المائية خلال الفترة المتوقعة، حيث تظهر الشبورة ما بين الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتكتسب الشبورة المائية أهمية خاصة بالنسبة لقائدي السيارات، بسبب تأثيرها المحتمل على مستوى الرؤية أثناء القيادة، ولذلك ناشدت الدكتورة إيمان شاكر قائدي المركبات على الطرق بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خصوصًا خلال الساعات التي تشهد تكوّن الشبورة.

ويأتي التحذير من الشبورة في إطار الظواهر الجوية التي تتطلب متابعة مستمرة من المواطنين وقائدي المركبات، خاصة في الصباح الباكر، مع ضرورة القيادة بهدوء والحذر على الطرق التي قد تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية.

أين تنشط الرياح خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح ستنشط خلال ساعات المساء على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ومن شأن نشاط الرياح خلال ساعات المساء أن يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة في المناطق المكشوفة، وهو ما قد يساعد على تحسين الإحساس بالطقس بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وتختلف تأثيرات نشاط الرياح من منطقة إلى أخرى وفق طبيعة المكان وتوقيتها، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نشاطها المسائي سيكون عاملًا مساعدًا في تخفيف حدة الأجواء الحارة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

كيف تكون أجواء الليل والصباح الباكر.

وتشير التوقعات إلى أن التحسن النسبي في حالة الطقس سيكون أكثر وضوحًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، إذ تميل الأجواء خلال الليل إلى الحرارة والرطوبة، بينما تساعد حركة الرياح المسائية في بعض المناطق على تحسين الإحساس بالطقس.

وبذلك تستمر الأجواء الصيفية الحارة خلال ساعات النهار، مع تفاوت واضح في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، في حين تكون درجات الحرارة الأعلى في مناطق جنوب الصعيد، وتظل القاهرة الكبرى والوجه البحري ضمن نطاق درجات الحرارة العظمى الذي يتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة.

أهم نصائح الأرصاد للمواطنين وقائدي السيارات.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، تظل متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمرًا مهمًا للتعرف على تطورات حالة الطقس والظواهر الجوية أولًا بأول، خاصة بالنسبة للمناطق التي تشهد شبورة مائية خلال ساعات الصباح.

كما يتعين على قائدي المركبات توخي الحذر عند القيادة في أوقات تكوّن الشبورة المائية، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خصوصًا أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتكشف التوقعات، في مجملها، عن استمرار الطقس الحار والرطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، مع تحسن نسبي في الأجواء خلال الليل والصباح الباكر، وارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن الحرارة المقاسة في الظل.

وتظل درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 34 إلى 36 درجة، وعلى السواحل الشمالية ما بين 30 إلى 32 درجة، وعلى شمال الصعيد ما بين 36 و37 درجة، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 39 إلى 42 درجة، مع استمرار نشاط الرياح مساءً على عدد من المناطق، بما يسهم في تلطيف الأجواء، وخاصة في الأماكن المكشوفة.