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وداعًا للموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس حتى نهاية الأسبوع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

بعد الموجة الحارة التي شهدتها الأجواء خلال الأيام الماضية، طمأن خبراء الطقس المواطنون حيث تتحسن الأحوال الجوية خلال الايام المقبلة وتبدأ درجات الحرارة تنخفض مع استمرار الرطوبة العالية، لكن أعلنت الارصاد انتهاء الموجة الحارة لتعود الأجواء إلى درجات الحرارة الصيفية الطبيعية في هذا التوقيت كل عام. 


موجة الحر انكسرت تماماً 
 

قال الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، انكسرت تمامًا، وعادت الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح في مداخلة عبر القناة الأولى المصرية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الانخفاض سيستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

أجواء صيفية طبيعية حتى نهاية الأسبوع 

وأكد أنّ الأجواء الصيفية المعتادة والمستقرة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل، مشيرًا إلى أن اليوم يسجل أقل درجات حرارة خلال شهر أغسطس منذ بدايته، بعدما لم تنخفض درجات الحرارة خلال الشهر عن 35 درجة.

انخفاض الحرارة يمتد إلى شمال الصعيد

وأضاف أن الانخفاض في درجات الحرارة سيمتد اليوم إلى محافظات شمال الصعيد التي تسجل بين 35 و36 درجة، بعدما سجلت أمس بين 39 و40 درجة، فيما وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى 45 درجة.

وأشار إلى وجود سحب خلال فترات الصباح وعلى فترات من اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وقد تمتد أطرافها أحيانًا إلى مناطق من القاهرة، لافتًا إلى أن هذه السحب تعد دليلًا على تحسن الأجواء، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة

وأكد أنّ انخفاض درجات الحرارة خلال النهار سيؤثر في درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، لتصل على القاهرة إلى 24 و25 درجة، بعدما كانت تسجل 27 درجة خلال الليالي الماضية.

نشاط الرياح

وأوضح أن هناك نشاطًا نسبيًا للرياح سيسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، وقد يكون مثيرًا لبعض الرمال والأتربة الخفيفة على مناطق من محافظات الصعيد، لافتا إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشواطئ البحر المتوسط، مع استمرار ارتفاع الأمواج، التي تصل على بعض شواطئ البحر المتوسط إلى مترين وربع المتر.

منخفض الهند الموسمي

من ناحية اخرى قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وذلك نتيجة التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وكتل هوائية حارة رطبة قادمة من البحر المتوسط.

رطوبة مرتفعة 

وأضافت "غانم"، في تصريحات صحفية، أن نسب الرطوبة المرتفعة من أهم أسباب الارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة، منوهة أنها تتجاوز 85% في القاهرة الكبرى و90% في المناطق الساحلية، كما ترتفع الحرارة لـ36 درجة على القاهرة وتكون المحسوسة 39 لـ40 درجة.

انخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وأشارت إلى أن درجات الحرارة بداية من غدًا الثلاثاء تنخفض بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة وذكل في الظل، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وأهمها الماء، والبقاء داخل أماكن جيدة التهوية، واتباع تعليمات مسئولي الإنقاذ على الشواطئ.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
 

ويأتي الانخفاض المحدود في درجات الحرارة في إطار التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، إلا أن ارتفاع الرطوبة سيظل عاملًا مؤثرًا في الإحساس بالحرارة، وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات الفعلية المسجلة.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، خاصة مناطق جنوب الصعيد التي تصل فيها الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية.

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