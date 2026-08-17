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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغير مفاجئ في الطقس .. سحب تغطي مناطق متفرقة وأمطار خفيفة بعد ساعات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة تلطف الأجواء هناك.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

مشيره أنه على الرغم، من أن شهر أغسطس يعد الأعلى فى نسب الرطوبة على مدار العام، إلا أنه بشكل استثنائي تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد تعمل على تلطيف الأجواء هناك، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ٣٤ درجة مئوية .

وشهد الطقس صباحا، نشاط شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما متوقع أن يشهد على مدار اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث  20%  تقريبا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

يظل هناك استمرارية لنشاط الرياح على أغلب الأنحاء تعمل الرياح على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة – دمياط – بورسعيد)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، لذا يجب توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة على الشواطئ.

درجات الحرارة اليوم والرطوبة

وحول درجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

  • تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 34 درجة مئوية بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة، وتتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلاً بين 80% و88%، بينما تتراوح الصغرى نهاراً بين 35% و40%. وفي الوجه البحري، تسجل الحرارة العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة، مع نسب رطوبة متطابقة للقاهرة الكبرى.
  • أما في السواحل الشمالية الغربية، فتبلغ الحرارة العظمى 30 درجة والمحسوسة 34 درجة، مع ارتفاع ملحوظ في الرطوبة العظمى ليلاً لتتراوح بين 90% و96% والصغرى نهاراً بين 50% و55%. وتسجل السواحل الشمالية الشرقية 31 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة، وبنفس معدلات الرطوبة المرتفعة بالساحل الغربي.
  • وفي صعيد مصر، تسجل مناطق شمال الصعيد 36 درجة مئوية للعظمى و38 درجة للمحسوسة، وتتراوح الرطوبة العظمى ليلاً بين 60% و65% والصغرى نهاراً بين 20% و30%. بينما تنخفض معدلات الرطوبة وتشتد الحرارة في جنوب الصعيد لتسجل الحرارة العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة، وتتراوح الرطوبة العظمى ليلاً بين 30% و35% والصغرى نهاراً بين 10% و15%.

وحثت الهيئة المواطنين والجهات المعنية على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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