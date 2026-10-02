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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بركات يدافع عن فكرة الاعتماد على النجوم ويضرب مثالًا بميسي ورونالدو

محمد بركات
محمد بركات
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علق محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الجدل المتعلق بالاعتماد على محمد صلاح داخل صفوف منتخب مصر، مستشهدًا بتجربتي الأرجنتين والبرتغال مع نجميهما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية، إن المنتخبات الكبرى تعتمد في أوقات كثيرة على نجومها أصحاب القدرات الاستثنائية، موضحًا: «الأرجنتين فيها 48 مليون وبتقف على ميسي، وياما البرتغال وقفت على كريستيانو.. الناس دي إحنا مبنخرجهاش كل يوم».

وتأتي تصريحات بركات في ظل الجدل حول دور محمد صلاح مع منتخب مصر، باعتباره أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وقدرة على صناعة الفارق في المباريات.

وتعكس تصريحات نجم منتخب مصر السابق رؤيته لأهمية اللاعبين أصحاب التأثير الكبير داخل المنتخبات الوطنية، على غرار ميسي مع الأرجنتين ورونالدو مع البرتغال، في ظل ما يمتلكه هؤلاء النجوم من قدرات وخبرات تجعلهم عناصر مؤثرة في أداء فرقهم.

ويظل دور محمد صلاح مع منتخب مصر محل اهتمام جماهيري وإعلامي، خاصة مع ارتباط اسمه بطموحات الجماهير في المنافسة على البطولات القارية وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الكرة المصرية.

محمد بركات محمد صلاح صفوف منتخب مصر الأرجنتين كريستيانو رونالدو

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