أحترمه مثل ميسي.. هنري: لولا هوس رونالدو بكرة القدم لما أصبح اللاعب الذي نعرفه

علق النجم الفرنسي السابق تييري هنري على موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، مؤكدًا احترامه الكبير لمسيرته الكروية وما قدمه لكرة القدم على مدار سنوات طويلة.

وقال تييري هنري، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا يملك الحق في الحكم على الطريقة التي ستنتهي بها الأمور المتعلقة برونالدو، مشددًا على أنه يفضل الحديث عن اللاعب وما قدمه وما يمثله في عالم كرة القدم.

وأضاف هنري أنه يحرص دائمًا على تسليط الضوء على عقلية رونالدو وشغفه الكبير بكرة القدم وهوسه بتحطيم الأرقام القياسية، موضحًا أن هذه العقلية كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء وصوله إلى المكانة التي يحتلها حاليًا.

وتابع النجم الفرنسي: «من دون هذا الهوس، لما شاهدنا أبدًا اللاعب الذي أصبح عليه. لقد عشنا معه أشياء استثنائية».

واختتم هنري تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكبير للنجم البرتغالي، قائلًا إنه يكن له احترامًا هائلًا، تمامًا كما يحترم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أزمة غياب كريستيانو رونالدو عن منتخب البرتغال

وجاءت تصريحات هنري في ظل الجدل المثار حول موقف رونالدو مع منتخب البرتغال، بعد غيابه عن مواجهة الدنمارك، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 4-2، عقب امتداد الأزمة المتعلقة بمشاركته في المباراة السابقة أمام النرويج، والتي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1.

وشهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء بشأن استياء رونالدو من بقائه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج، قبل أن يغادر معسكر منتخب بلاده، في تطور أثار تساؤلات حول مستقبله مع المنتخب.

وكان رونالدو قد أصدر بيانًا أكد فيه مغادرته معسكر البرتغال، مشيرًا إلى أنه سيكشف الحقيقة في الوقت المناسب، وسط ترقب لتوضيح ملابسات الموقف خلال الفترة المقبلة.