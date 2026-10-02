نجا في اللحظة الأخيرة.. سيارة تسير فوق رصيف المارة وتعرض مواطن للخطر| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة سير إحدى السيارات فوق رصيف مخصص للمارة، في مشهد عرض أحد المواطنين للخطر، وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

وأظهر الفيديو السيارة أثناء سيرها أعلى الرصيف، فيما اضطر أحد المواطنين إلى الابتعاد سريعًا عن مسارها، لينجو في اللحظات الأخيرة من الاصطدام بها.

وأثار المقطع حالة من التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه التصرفات



