هيئة موانئ البحر الأحمر: تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ووصول 1120 رأس عجول حية لميناء سفاجا

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ (14) سفينة، وتم تداول (15000) طن بضائع، و(781) شاحنة، و(112) سيارة .

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الواردات شملت (8) سفن، و(8000) طن بضائع، و(494) شاحنة، و(98) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن، و(7000) طن بضائع، و(287) شاحنة، و(14) سيارة .

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "ELENA" وعلى متنها 1120 رأس عجول حية بوزن 504 أطنان قادمة من جيبوتي لصالح جهاز الخدمة الوطنية؛ حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا، بجانب استقبال ثلاث سفن أخرى وهي: (ALCUDIA EXPRESS)، و(الحرية 2)، و(أمل)، بينما غادرت السفينتان (PELAGOS EXPRESS) و(BRIDGE) .

وفي سياق متصل، شهد ميناء نويبع تداول (5400) طن بضائع و(315) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي: (الحسين)، و(سينا)، و(آور)، و(آيلة)، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1447 راكباً بموانيها.