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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة بمحافظة السويس ينظم ندوة تثقيفية موسعة حول الصحة الإنجابية للمرأة

المجلس القومي للمرأة بمحافظة السويس ينظم ندوة تثقيفية موسعة حول 'الصحة الإنجابية للمرأة
المجلس القومي للمرأة بمحافظة السويس ينظم ندوة تثقيفية موسعة حول 'الصحة الإنجابية للمرأة
أمل مجدى

في إطار المبادرة الوطنية "معاً بالوعي نحميها" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة برعاية كريمة من انتصار السيسي، نظم فرع المجلس بمحافظة السويس ندوة تثقيفية موسعة حول 'الصحة الإنجابية للمرأة'، وذلك بحضور هالة السباعي مقررة الفرع، والأستاذة داليا حمدي مدير عام الإدارة العامة للفروع، والأستاذ محمود بدوي منسق محافظة السويس، والأستاذة سحر شعبان مشرفة الرائدات بمديرية الصحة وعضوة فرع المجلس بالسويس.

وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية لهالة السباعي استعرضت خلالها أبرز جهود المجلس القومي للمرأة والخدمات والأنشطة التنموية المقدمة لدعم المرأة في المحافظة. 
 

فيما عرضت داليا حمدي أهداف مبادرة 'معاً بالوعي نحميها' والتى تتمثل في تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
وقدمت سحر شعبان عرضاً حول الصحة الإنجابية؛ وتناولت مراحل الطفولة والرضاعة الطبيعية، وأسس التغذية السليمة للأطفال، فضلاً عن مرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات فسيولوجية ونفسية، وكيفية التعامل مع التدخين، وتنظيم الدورة الشهرية والتغذية السليمة للمراهقين.

وتطرقت الندوة كذلك إلى مرحلة الزواج والإنجاب متضمنة أهمية الفحص ومشورة ما قبل الزواج، والتعريف بالمشكلة السكانية، وكيفية رعاية السيدات الحوامل، وشرح فترة النفاس، وأهمية المباعدة بين الولادات ووسائل تنظيم الأسرة.
كما شملت الندوة تسليط الضوء على قضايا الحماية المجتمعية من خلال شرح مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه، والتنبيه على مخاطر وأضرار الزواج المبكر وختان الإناث.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية تنظيم المرأة ختان الإناث

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