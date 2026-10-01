الميكروباص بقي خردة.. حادث تصادم بالطريق الأوسطي اتجاه حلوان| صور

شهد الطريق الأوسطي، حادث تصادم في الاتجاه المؤدي إلى مناطق حلوان ومايو، وسط حالة من الذعر بمحيط موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الجهات المعنية بالطريق، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي في الاتجاه المشار إليه، ووجود مصابين.

فحص موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وجارٍ فحص الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها، والتأكد من وجود ضحايا من عدمه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.