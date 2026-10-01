راندا البحيري تدعو لإلغاء قائمة المنقولات: «ضد تجهيز الرجل المصري»

أثارت الفنانة راندا البحيري جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن تكاليف الزواج وتجهيز منزل الزوجية، ودعوتها إلى إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.

وكتبت راندا البحيري عبر حسابها على فيسبوك: «معًا لعدم تجهيز الرجل المصري وبيت الرجل المصري.. ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإن لم يستطع فعليه بالصيام».

وأضافت: «ومع كمان إلغاء القايمة.. اللي عايز يتجوز يتجوز، الرجل اللي عايز يتجوز يجيب بيت، إيجار، تمليك، بيت عيلته، اللي يقدر عليه يجيبه».

وأوضحت أن تجهيزات المنزل والذهب يجب أن تكون وفقًا للقدرة المادية للزوج، قائلة: «البيت والتجهيز بتاع البيت كله على الزوج، ولكن يجهز بالطريقة اللي يقدر عليها، يعني ما تقولوش عايزة براند كذا وعايزة أشتري من الحتة الفلانية».

واقترحت البحيري أن يتفق الزوجان منذ البداية على تفاصيل الحياة الزوجية في حال حدوث الطلاق، مشيرة إلى إمكانية أن تترك الزوجة المنزل أو تستمر في الإقامة به حال وجود أطفال، مع توفير الزوج مسكنًا آخر لنفسه.

واختتمت حديثها قائلة: «أنا ضد تجهيز الرجل، وضد القايمة المتخلفة اللي كل الناس بتاخدها بس علشان تستخدمها ضده لو عمل حاجة».