بفستان أسود شفاف ومجوهرات ماسية.. نادين نسيب نجيم تتألق بإطلالة لافتة

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أنظار متابعيها بإطلالة جريئة وأنيقة، وذلك بعدما شاركت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت نادين نسيب نجيم بفستان طويل دون أكمام، جاء بقصة ضيقة على الجسم، أبرزت قوامها بأسلوب أنيق ولافت.

واعتمد تصميم الفستان على بطانة باللون النيود، تعلوها طبقة من التول أو الشيفون الأسود الشفاف، وزُين بتطريزات على هيئة ورود باللون الأبيض، إلى جانب تفاصيل مستوحاة من الفروع والنباتات باللون الأسود، امتدت على مختلف أجزاء الفستان.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نادين نسيب نجيم تسريحة شعر منسدلة، جاءت مصففة على أحد الجانبين، ما منح إطلالتها لمسة كلاسيكية ناعمة.

كما اعتمدت مكياجًا بدرجات تجمع بين الألوان الوردية والترابية، مع إبراز العينين بلمسات ناعمة وجذابة.

وأكملت نادين إطلالتها بمجوهرات ماسية لافتة، تضمنت قلادة وأساور ماسية، أضفت لمسة من الفخامة، وجاءت متناسقة مع تفاصيل الفستان.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

وعلى الجانب الفني، يعد مسلسل «ممكن» أحدث أعمال نادين نسيب نجيم، وشاركها بطولته الفنان ظافر العابدين، إلى جانب زينة مكي وأنجو ريحان ورودريغ سليمان وآلان سعادة ورولا حمادة، والعمل من إخراج أمين درة. وعُرض المسلسل عبر منصة «شاهد» بعد تأجيله من موسم رمضان 2026.