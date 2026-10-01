داليا مبارك تعود إلى الواجهة بعد ظهور مع أمير صلاح الدين وعائلته في القاهرة.. تفاصيل

عادت الفنانة السعودية داليا مبارك إلى الواجهة من جديد، بعد ظهورها في العاصمة المصرية القاهرة برفقة الفنان أمير صلاح الدين وعائلته، في لقاء عائلي لفت الأنظار، خاصة أن ظهورها يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلانها قرار الابتعاد عن العمل الفني، وهو القرار الذي أثار تساؤلات جمهورها حول مستقبلها في الساحة الغنائية.

وظهرت داليا مبارك خلال الزيارة في أجواء عائلية جمعتها بأمير صلاح الدين وأفراد أسرته، وحرص الطرفان على توثيق اللقاء من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعود الفنانة السعودية إلى الواجهة مجددًا، ولكن هذه المرة من خلال ظهور بعيد عن الحفلات والأنشطة الفنية.

أمير صلاح الدين يرحب بداليا مبارك في القاهرة

حرص الفنان أمير صلاح الدين على الاحتفاء بزيارة داليا مبارك، وشارك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور التي جمعته بها برفقة أفراد أسرته.

ووجّه أمير رسالة ترحيب إلى الفنانة السعودية، معبرًا عن تقديره لها وإعجابه بمسيرتها الفنية، حيث كتب: "نورتي مصر يا نجمتنا المفضلة".

وجاء ظهور داليا مع أسرة أمير في أجواء اتسمت بالعفوية والود، حيث حرص أفراد العائلة على قضاء وقت ممتع معها، كما شاركت ابنته لين عددًا من مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها برفقة داليا.

وظهرت داليا ولين خلال المقاطع وهما تقضيان وقتًا ممتعًا معًا، كما قدمتا مجموعة من الفيديوهات الطريفة عبر تطبيق "تيك توك"، وهو ما كشف عن حالة من الألفة بين الفنانة السعودية وأسرة أمير صلاح الدين.

تفاصيل اللقاء بين داليا مبارك وأمير صلاح الدين

وكشف أمير صلاح الدين تفاصيل اللقاء خلال تصريحات لـ صدى البلد، موضحًا أن زيارة داليا مبارك لعائلته لم تكن وليدة اللحظة، وإنما كان اللقاء مرتبًا له منذ فترة.

وأشار إلى أن بداية التواصل بينهما جاءت بعدما تفاعلت داليا مع مقاطع الفيديو التي تظهر فيها ابنته لين، وهو الأمر الذي ساهم في فتح باب التواصل بينهما.

وأكد أمير أنه من المعجبين بداليا مبارك، سواء فيما يتعلق بصوتها أو حضورها الفني، مشيرًا إلى أنها تمثل بالنسبة له نموذجًا للنجومية في مجال الغناء.

وقال أمير صلاح الدين عن داليا مبارك: "إحنا لقائنا بالفنانة داليا مبارك كان مترتب بصراحة من فترة طويلة، لما لقيتها عاملة رياكت على فيديوهات لين، وأنا من معجبين داليا وشكلها وصوتها ، هي نموذج للنجومية.

وأوضح أن تفاعل داليا مع محتوى ابنته لين كان نقطة مهمة في تطور التواصل بينهما، قبل أن ينتقل الحديث إلى إمكانية تنفيذ مشروع فني مشترك يجمع بينهما.

تعاون مرتقب بين داليا مبارك وبلاك تيما

وخلال حديثه، كشف أمير صلاح الدين عن وجود رغبة لديه منذ نحو عامين في التعاون مع داليا مبارك من خلال فريق "بلاك تيما"، مشيرًا إلى أن فكرة العمل المشترك كانت مطروحة قبل إعلانها الابتعاد عن المجال الفني.

وأوضح أن التواصل بينهما بدأ بالفعل عبر موقع "إنستغرام"، قبل أن يتجدد الحديث عن مشروع فني يجمعهما بعد ظهور ابنته لين وتفاعل داليا معها.

وقال أمير: "أتمنى نتعاون أنا وهي كبلاك تيما وداليا من سنتين تقريباً، وتواصلت معاها عبر الإنستغرام.. وبعدين بعدها بسنتين بقى ظهر لين ما شاء الله، فلفتت انتباهها جداً واتكلمنا في مشروع مشترك".

موقف داليا مبارك من العودة إلى الغناء

وتطرق أمير صلاح الدين إلى إمكانية عودة داليا مبارك إلى الفن، موضحًا أن الحديث بينهما تناول بالفعل هذا الأمر، إلا أنها لا تزال متمسكة في الوقت الحالي بقرار الابتعاد عن العمل الفني.

وأشار أمير إلى أنه يفضل وصف قرارها بأنه "ابتعاد" وليس اعتزالًا نهائيًا، معربًا عن أمله في أن تعود الفنانة السعودية إلى تقديم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال: "تطرقنا للكلام ده، هي متمسكة بالابتعاد.. نقول الابتعاد مثلاً مش اعتزال، أتمنى طبعاً إنها ترجع تاني إن شاء الله".

وأكد أمير أنه يكون سعيد بالتعاون مع داليا مبارك في حال قررت العودة إلى نشاطها الفني، سواء من خلال عمل يجمعهما بشكل مباشر، أو مشروع يجمعها بابنته لين، أو تعاون جديد مع فريق بلاك تيما.

ظهور داليا مبارك يعيد التساؤلات حول مستقبلها الفني

وجاء ظهور داليا مبارك في القاهرة ليعيد الحديث حول مستقبلها الفني، خاصة أن الجمهور تابع خلال الفترة الماضية أخبار قرارها بالابتعاد عن الساحة الغنائية.

ورغم أن زيارتها الأخيرة جاءت في إطار عائلي، فإن تصريحات أمير صلاح الدين أعادت فتح الباب أمام الحديث عن إمكانية التعاون معها مستقبلًا، خصوصًا في ظل وجود مشروع فني سبق أن ناقشاه.

وفي الوقت الذي أكدت فيه داليا تمسكها بالابتعاد عن الفن، تظل فكرة عودتها مرتبطة بقرارها الشخصي خلال الفترة المقبلة، بينما يواصل زملاؤها وجمهورها التعبير عن أملهم في رؤيتها مجددًا على الساحة الغنائية.

ويترقب جمهور داليا مبارك ما ستكشف عنه الفترة المقبلة بشأن مستقبلها، خاصة مع استمرار ظهورها في مناسبات تجمعها بفنانين وأصدقاء من الوسط الفني، في الوقت الذي تظل فيه فكرة التعاون بينها وبين أمير صلاح الدين وفرقة بلاك تيما مطروحة في حال قررت العودة إلى النشاط الفني من جديد.