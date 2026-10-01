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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان جريء.. زوجة مجدي الهواري رفقته في حفل خطوبة ابنته

زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته
زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته
رنا عصمت

حرصت الإستايلست دنيا عبد المعبود، زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصور من أحدث ظهور لها في حفل خطوبة ابنة زوجها.

تفاصيل إطلالة زوجة مجدى الهوارى..

 

تألقت زوجة مجدي الهواري في الصور بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاسود اتسم بستايل الكب .

أنتعلت زوجة مجدي الهوراي حذاء باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة مجدي الهواري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها المتناسقة مع لون بشرتها وكشفت عن جمال ملامحها.

May be an image of one or more people and wedding
May be an image of wedding

وقد احتفلت الفنانة غادة عادل والمنتج مجدي الهواري بحفل خطوبة ابنتهما مريم، وسط أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهر كلا من غادة عادل ومجدي الهواري وهما يرقصان مع العروسين، وسط أجواء من البهجة والسعادة، احتفالا بهذه المناسبة، وشهد حفل الخطوبة أجواء عائلية بسيطة، سادتها مشاعر الفرحة والاحتفال بخطوبة ابنتهم.

الإستايلست دنيا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري تفاصيل إطلالة زوجة مجدى الهوارى حفل خطوبة ابنة زوجها

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بفستان جريء.. زوجة مجدي الهواري رفقته في حفل خطوبة ابنته

زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته
زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته
زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته

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ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

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