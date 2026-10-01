بفستان جريء.. زوجة مجدي الهواري رفقته في حفل خطوبة ابنته

حرصت الإستايلست دنيا عبد المعبود، زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصور من أحدث ظهور لها في حفل خطوبة ابنة زوجها.

تفاصيل إطلالة زوجة مجدى الهوارى..

تألقت زوجة مجدي الهواري في الصور بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاسود اتسم بستايل الكب .

أنتعلت زوجة مجدي الهوراي حذاء باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة مجدي الهواري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها المتناسقة مع لون بشرتها وكشفت عن جمال ملامحها.

وقد احتفلت الفنانة غادة عادل والمنتج مجدي الهواري بحفل خطوبة ابنتهما مريم، وسط أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهر كلا من غادة عادل ومجدي الهواري وهما يرقصان مع العروسين، وسط أجواء من البهجة والسعادة، احتفالا بهذه المناسبة، وشهد حفل الخطوبة أجواء عائلية بسيطة، سادتها مشاعر الفرحة والاحتفال بخطوبة ابنتهم.