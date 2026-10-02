إلهام شاهين بإطلالة شبابية في حفل زفاف نجل صابرين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها أجواء حفل زفاف نجل الفنانة صابرين، الذي أقيم وسط حضور عدد من نجوم الفن، وظهرت خلال المناسبة بإطلالة أنيقة لفتت أنظار متابعيها.

ونشرت إلهام شاهين صورة من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، ظهرت خلالها برفقة صابرين وعدد من صديقاتها، وعلقت قائلة: «مبرووووووووووووووك لأحلى أم عريس في الدنيا أختي وصديقتي الغالية صابرين.. ربنا يسعد نور وهانيا أجمل عروسين ويفرحك بولادهم يارب.. أتمنى لهم كل السعادة».

ولاقت إطلالة إلهام شاهين تفاعلًا من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها وحضورها اللافت خلال المناسبة

احتفلت الفنانة صابرين بزفاف نجلها حاليا فى إحدى الفنادق بالقاهرة ، وسط أجواء مبهجة جمعت الأهل والأصدقاء ونخبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب شريف منير، وخالد زكي، ومحمود حميدة، ومنال سلامة.



وشهد الحفل أجواء احتفالية مميزة، حيث ظهرت صابرين وهي ترقص احتفالًا بزفاف نجلها، وسط تفاعل الحضور ومشاركتهم فرحتها بهذه المناسبة، كما حرص عدد من النجوم على تهنئتها والتقاط الصور التذكارية معها، في أجواء غلبت عليها البهجة والود.

وكانت صابرين قد احتفلت بعقد قران نجلها خلال الأيام الماضية ، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.