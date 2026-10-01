أبرزهم محمود حميدة وخالد زكي .. بدء حفل زفاف نجل صابرين بحضور نجوم الفن

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة الفنانة صابرين فرحتها بزفاف نجلها، الذي يقام حاليا فى احدي الفنادق ، وكان من بين أوائل الحضور الفنانون خالد زكي ومحمود حميدة ومنال سلامة، الذين تواجدوا لتهنئة العروسين وأسرة الفنانة بهذه المناسبة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، إلى جانب الأهل والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية وعائلية، حرص خلالها الحضور على التقاط الصور التذكارية ومشاركة صابرين وأسرتها هذه اللحظات السعيدة.

وكانت صابرين قد احتفلت بعقد قران نجلها في وقت سابق، بحضور أفراد العائلة والمقربين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من مقاطع الفيديو التي وثّقت أجواء الاحتفال.