مديحة حمدي تكشف كواليس اكتشاف موهبة منى زكي

كشفت الفنانة مديحة حمدي كواليس اكتشافها الفنانة منى زكي، وتحدثت عن أصعب درس في حياتها.

وقالت مديحة حمدي خلال مقابلة مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2: «منى زكي كنا بنشتغل مع الـ ART وكنت بشتغل مع الأستاذ هاني لاشين، وهي جت سلمت على أستاذ هاني بنت لذيذة صغننة ودخلت.. فكنت بنتج سباعية تبع الـ ART.. وقولت لمدام رباب حسين عليها ومن هنا بقى بدأت الحكاية».

واستكملت مديحة حمدي حديثها عن مميزات منى زكي: «مصرية.. منيون كده.. لذيذة.. بسيطة».

مديحة حمدي وأصعب درس

وتحدثت مديحة حمدي عن أصعب درس في حياتها، قائلة: «القدر كان دايمًا معايا وأما بدأت في 'لا تطفئ الشمس' وعُرض في رمضان، والحمدلله يعني القبول جه من هنا».

واستكملت مديحة حمدي: «لما حسيت إني نجمة أدبني ربي، لأنه كسرني في الوقت ده.. في المنصورة اختاروني الأم المثالية وجامعة المنصورة هتكّرمني في الوقت ده.. رُحت.. واقفين بقى البنات والولاد وعاملين لي أغنية، وأنا ماشية بقى وورايا الباك جراوند شيء يفرح يعني، واللي كان مرشحني الدكتور عمرو الليثي».

وتابعت مديحة حمدي: «وفي الطابور التشريفة رُحت واقعة على الأرض، انبطحت بطحة زي يكون ربنا بيقولي: إنتي رافعة راسك قوي كده ليه.. أقل حاجة كده فيكي.. ويقولك الـ 3 غين مش حلوين الغرور والغيبة وكنت مكسوفة أما وقعت».