الأمم المتحدة: الحرب تهدد الإمدادات الغذائية في لبنان وتضر 22% من الأراضي الزراعية

أعربت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بيث بيتشدول، اليوم الخميس، عن "قلق بالغ" إزاء تأثير الصراع الأخير بين إسرائيل وحزب الله على القطاع الزراعي في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن تقديرات تفيد بتضرر أو تأثر نحو 22% من الأراضي الزراعية في البلاد.

وقالت نائبة المدير العام للمنظمة، إن الأضرار تفرض ضغوطا إضافية على المزارعين والمجتمعات الريفية، التي كانت تواجه بالفعل صعوبات كبيرة، معربة عن قلقها أيضا بشأن مستويات الأمن الغذائي بشكل عام في لبنان.

وأضافت أن مئات الآلاف لا يزالون نازحين في لبنان، فيما تراجعت حدة العنف منذ وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في "منطقة أمنية" داخل البلاد، وتنفذ عمليات هدم واسعة تؤثر على قرى وأراض زراعية.

وأعربت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عن قلقها إزاء احتمال تلوث التربة وتضررها في جنوب لبنان بسبب الذخائر غير المنفجرة ومخلفات العمليات العسكرية.