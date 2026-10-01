استعادة 19 موتوسيكل.. أمن المنيا يضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بإشراف اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، وبتوجيهات اللواء مصطفى حسن، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من شوارع مدينة المنيا.

وكشفت التحريات أن المتهمين، وهم من إحدى قرى مركز المنيا، اتخذوا من سرقة الدراجات النارية نشاطًا إجراميًا، مستخدمين أسلوب «قص الضفيرة» والاستيلاء عليها من أماكن مختلفة داخل بندر المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت قوة من مباحث بندر المنيا، برئاسة المقدم عمرو فيصل، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم؛ أرشدوا عن عدد من الدراجات النارية المتحصلة من وقائع السرقة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن استعادة 19 موتوسيكل مُبلغ بسرقتهم، وتم استدعاء المجني عليهم، الذين تعرفوا على الدراجات النارية الخاصة بهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة؛ لمباشرة التحقيقات.