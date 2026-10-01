شارع الفن يدعم المواهب الشابة والمبدعين.. ختام المرحلة الأولى على كورنيش النيل بالمنيا .. فقرات موسيقية وثقافية وتراثية

تختتم محافظة المنيا، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، فعاليات المرحلة الأولى من برنامج «شارع الفن»، المقام على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر، بدءًا من الساعة الخامسة مساءً، وسط مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تستهدف دعم المواهب الشابة والمبدعين، وإتاحة مساحات مفتوحة أمام أبناء المحافظة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن برنامج «شارع الفن» يعكس اهتمام المحافظة بالأنشطة الثقافية والفنية، وحرصها على توفير بيئة داعمة للمواهب والمبدعين، خاصة من الشباب والنشء، موضحًا أن الفنون والثقافة تمثلان ركيزة أساسية لبناء الشخصية وتنمية الوعي، وتعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الأجيال الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن دعم الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز الوعي والثقافة، من خلال إتاحة مساحات أكبر أمام المواطنين لممارسة الأنشطة الإبداعية، والاستفادة من الأماكن العامة والمفتوحة في تقديم فعاليات متنوعة تصل إلى مختلف الفئات، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المعنية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء المحافظة، وتوفير الفرص اللازمة لتنمية قدراتهم وإبداعاتهم.

وأوضحت رحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، أن المرحلة الأولى من برنامج «شارع الفن» شهدت تنوعًا في الأنشطة والفقرات المقدمة للجمهور، بمشاركة عدد من المواهب والفرق الفنية، إلى جانب الفقرات الموسيقية والفنية والثقافية والتراثية، مشيرة إلى أن فعاليات الختام يومي الخميس والجمعة تتضمن مجموعة متنوعة من الفقرات تبدأ في الخامسة مساءً على كورنيش النيل.

وأضافت أن البرنامج يستهدف الوصول بالفنون والثقافة إلى الجمهور في الأماكن المفتوحة، واكتشاف المواهب ودعمها، وإتاحة الفرصة أمامها للظهور والتفاعل مع الجمهور، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني بالمحافظة وتشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الإبداعية.

وتدعو محافظة المنيا المواطنين إلى المشاركة في فعاليات ختام المرحلة الأولى من برنامج «شارع الفن» على كورنيش النيل، والاستمتاع بالفقرات الفنية والثقافية المتنوعة، وتشجيع المواهب والمبدعين من أبناء المحافظة.

