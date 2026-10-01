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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شخص فى تسرب غاز داخل شقة سكنية بإحدى قرى مركز المنيا

نقل المصاب للمستشفى
نقل المصاب للمستشفى
ايمن رياض

أصيب شخص في حادث تسرب غاز داخل شقة سكنية بالطابق الثاني، ما أسفر عن احتراق جميع أثاث ومحتويات الشقة، وإصابة مالكها ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع بتسرب غاز داخل شقة سكنية بإحدى قرى مركز المنيا ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشقة مملوكة لشخص يدعي محمود . خ . ع  ويقيم بها بمفرده.

وكشفت التحريات التي أجرتها وحدة المباحث ، أن الانفجار وقع نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل الشقة.

وأسفر الحادث عن إصابة مالك الشقة، وهو شاب أعزب، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، فيما تسبب الانفجار في احتراق جميع أثاث ومحتويات الشقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

المنيا نقل المصاب المستشفى

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