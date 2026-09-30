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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء 7297 عملية عيون وفحوصات مجانية للأسر الأولى بالرعاية في المنيا

إجراء عمليات جراحية
إجراء عمليات جراحية
ايمن رياض

أعلنت جمعية الأورمان،  تقديم خدمات طبية متخصصة في مجال أمراض العيون لـ 7297 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية، شملت إجراء الفحوصات الطبية وعمليات جراحية بالمجان تمامًا في مختلف قرى ومراكز ونجوع محافظة المنيا ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن التنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيدًا بجهود الجمعية الميدانية في دعم منظومة الرعاية الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، مشيدًا بالدور الميداني الفعال الذي تلعبه الجمعية في دعم منظومة الرعاية الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن هذه التداخلات الطبية تأتي في إطار استراتيجية الجمعية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع المعبء المالي عن كاهل الأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن العمليات تضمنت إزالة المياه البيضاء، والظفرة، والمياه الزرقاء، وزرع القرنية، إضافة إلى تقديم النظارات الطبية والفحوصات الدقيقة. موضحًا أن تحديد الحالات المستحقة يتم وفق آليات دقيقة تعتمد على البحث الميداني والزيارات المنزلية للتأكد من الحالة الاجتماعية والصحية للمستفيدين، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية القاعدة بالقرى والنجوع، وذلك لضمان التوزيع العادل للخدمات الطبية ووصول الدعم كاملاً إلى مستحقيه الفعلين دون غيرهم.

وأضاف "شعبان" أن الجمعية مستمرة في تنظيم القوافل الطبية المجانية بالتعاون مع أفضل المستشفيات والمراكز المتخصصة، لضمان وصول الخدمة الطبية بجودة عالية لمستحقيها في أقصى القرى والمناطق النائية بالمنيا.

يذكر أن جمعية الأورمان تولي قطاع الصحة - وخاصة مكافحة أمراض العيون وضعف الإبصار - أولوية قصوى ضمن مشروعاتها التنموية، حيث تمكنت على مدار السنوات الماضية من إنقاذ حياة آلاف المرضى واستعادة أبصارهم، بالتعاون الشديد مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
 

المنيا الأورمان محافظ المنيا عمليات جراحية

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