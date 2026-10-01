عصام سالم: تصريح حسام حسن حول تغيير محمد صلاح فنيًا «إساءة كبيرة للاعب»

رأى الناقد الرياضي عصام سالم أن تصريح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تغيير محمد صلاح في مباراة مصر وأنجولا مثل «إساءة كبيرة للاعب»، حسب رأيه.

وقال عاصم سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «اختيارات اللاعبين في قائمة منتخب مصر حق أصيل لحسام حسن».

وأردف قائلًا: «تصريح حسام حسن عقب مباراة أنجولا أنه قام بتغيير محمد صلاح فنيًا إساءة كبيرة لنجم بحجم محمد صلاح»، موضحًا: «كان لا بد من حسام حسن أن يجدد مبررًا آخر يقوله غير ذلك».

وأشار عصام سالم إلى أن محمد صلاح يقدم مستوى مميزًا مع طرابزون سبور خلال الفترة الماضية، وهو بحالة فنية جيدة جدًا.

وأثنى سالم على أداء منتخب مصر أمام جنوب السودان رغم تواضع المنافس، قائلًا: «لاعبو منتخب مصر ظهروا بشكل مميز في مباراة جنوب السودان».