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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحى سند: حمزة عبد الكريم سيزداد خبرات في برشلونة.. ومنتخب مصر محتاج مهاجم بالمواصفات دي

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
يارا أمين

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بقرار منح حمزة عبد الكريم فرصة المشاركة مع منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات تؤهله للاستفادة من وجوده المبكر مع الفراعنة، خاصة في ظل عدم امتلاك المنتخب مهاجمًا بنفس المواصفات.

وقال فتحي سند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا دائماً مقتنع بالريسك؛ لازم تاخد المغامرة ولازم تتحمل مسؤولية قرارك حتى لو طلع غلط».

وأضاف: «أنا ممكن كمدير فني أخد قرار وأكتشف إنه قراري غلط؛ في مديرين فنيين بقى بيركب دماغه ويقولك أنا الفتّك وأنا كلامي، وفي مدير فني بيطلع زي المسؤول اللي بياخد قرار غلط ويقولك أنا أخطأت في القرار الفلاني، فمسألة الريسك مطلوبة لما تستشعر إن اللاعب ده هيجي منه».

وتابع: «حمزة عبد الكريم سيزداد خبرات في برشلونة ويجيد ويتألق مع منتخب مصر؛ الأجواء اللي بيعيش فيها في إسبانيا والمناخ المناسب والإعداد والعلم اللي تُقاد به الفرق بره هيستفيد جداً جداً».

وأوضح سند أن وجود حمزة عبد الكريم مع المنتخب في هذه المرحلة يمكن أن يمثل فرصة للاستفادة من إمكانياته، قائلًا: «وإنت محتاج، إنت ما عندكش رأس حربة بالمواصفات دي وبالمهاجم الرشيق ده وفي السن ده، وبالتالي يمكن استثمار تواجده المبكر مع منتخب مصر».

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كاسحًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، انتظارًا لنتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية مؤقتًا كالتالي:

مصر: 4 نقاط.

مالاوي: 3 نقاط.

أنجولا: نقطة واحدة.

جنوب السودان: دون نقاط.

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