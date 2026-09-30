فتحى سند: عمر مرموش من أفضل النجوم الذين ظهروا في مصر.. وقادم بسرعة الصاروخ

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند، بالمستوى الذي يقدمه عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، مؤكدًا أنه يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لأن يصبح أحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عمر مرموش واحد من أفضل النجوم الذين ظهروا في مصر مؤخرًا.. لاعب يمتلك شخصية داخل الملعب وقدرة على اتخاذ القرار، وهي صفات تجعله مشروع لاعب كبير».

وأضاف: «أنا شخصيًا مقتنع به تمامًا حتى في أوقات تراجع مستواه، لأنه يمتلك شخصية داخل الملعب وقدرة على اتخاذ القرار وصفات تؤكد أنه قادم وبسرعة الصاروخ».

وجاءت إشادة فتحي سند بعمر مرموش عقب تألقه مع منتخب مصر، الذي حقق فوزًا كاسحًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين أمس الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

مصر: 4 نقاط.

مالاوي: 3 نقاط.

أنجولا: نقطة واحدة.

جنوب السودان: بدون نقاط.