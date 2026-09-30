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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: ثنائية مرموش أمام جنوب السودان جاءت في وقت مهم للاعب

عمر مرموش
عمر مرموش
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بتألق عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، خلال مواجهة جنوب السودان، بعدما سجل هدفين في فوز الفراعنة بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «امبارح قصاد جنوب السودان مرموش سجل هدفين، مرموش من ساعة ماتش مصر والسعودية مسجلش أهداف، مرموش مش ماشية معاه في توتنهام وممشيتش معاه في كأس العالم».

وأضاف: «كان مهم جدًا إنه يسجل، وسجل بدل الهدف هدفين، والناس مبسوطين جدًا على صفحة توتنهام بيه».

وحقق منتخب مصر فوزًا كاسحًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1. مصر – 4 نقاط

2. مالاوي – 3 نقاط

3. أنجولا – نقطة واحدة

4. جنوب السودان – دون نقاط

عمر مرموش منتخب مصر جنوب السودان لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 مصر والسعودية كأس العالم

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