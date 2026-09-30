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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم منطقة المنيل بالدقهلية

من الحادث
من الحادث
همت الحسينى

شهد الطريق أمام منطقة المنيل، في الاتجاه المؤدي إلى بلقاس بمحافظة الدقهلية، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق المنيل، ووجود حالتي وفاة و8 مصابين. 

أسماء المتوفين

وأسفر الحادث عن مصرع كل من وائل محمد عبدالتواب، 50 عامًا، مقيم ببلقاس، وسيدة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 19 عامًا.

أسماء المصابين

وأصيب في الحادث كل من مريم محمد محمود، 22 عامًا، مقيمة بالغربية، وصفا جمال علي البدوي، 21 عامًا، مقيمة بطلخا، وإيمان الدسوقي الشحات، 20 عامًا، مقيمة بطلخا، وأحمد محمود عبدالعزيز، 21 عامًا، مقيم بالمنصورة.

كما أصيبت أمنية محمد عبدالحميد، 19 عامًا، مقيمة بالمحلة، وفايزة خلف طه، 41 عامًا، مقيمة بالبقلية، وإبراهيم محمد البياع، 19 عامًا، مقيم بطلخا، وخديجة محمد قنديل، 18 عامًا، مقيمة بنبروه.

وتنوعت الإصابات بين اشتباه في كسور بالعمود الفقري والساقين والذراعين والضلوع، واشتباة ما بعد الارتجاج، إلى جانب جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين والجثمانين إلى مستشفى بلقاس، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساته.

الدقهلية محافظة بلقاس المنيل

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