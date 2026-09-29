الدقهلية.. حملات للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمركز ميت غمر

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ حملة مكبرة بمدينة ميت غمر، للتصدي لأجهزة الصوت ومكبرات الصوت والتلوث السمعي، فضلًا عن ضبط مركبات التوك توك المخالفة، وذلك في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

و قام الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة، أسفرت عن مصادرة مكبرات الصوت من مركبات التوك توك بشوارع مدينة ميت غمر، بإجمالي 30 «بازوكا» و4 «تابلوه»، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما شملت الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والطرق العامة، إلى جانب ضبط عدد من النباشين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.