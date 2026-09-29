إصابة شخصين إثر انهيار غرفة داخل معرض بطلخا بالدقهلية

أصيب شخصان إثر انهيار غرفة داخل معرض «بلاك تايجر» بمنطقة طلخا في محافظة الدقهلية، أمام سريع 1 بجوار معهد النيل.

كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من مبنى داخل المعرض، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من شعبان لطفي علي عبد العال، 45 عامًا، مقيم سوهاج، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وربيع مرزوق عبد العزيز الغمري، 50 عامًا، مقيم بطلخا، باشتباه كسر بالذراع اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.