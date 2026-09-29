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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: سعيد بالفوز على جنوب السودان.. وهدفنا دائما اسم مصر

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالفوز على جنوب السودان، مؤكدًا أن لاعبي الفراعنة قدموا أداءً قويًا رغم صعوبة الأجواء وارتفاع درجات الحرارة وأرضية الملعب.

حسام حسن يشيد بلاعبي منتخب مصر

وقال حسام حسن: «الحمد لله على الفوز النهارده، زي ما قلنا بنلعب في أجواء صعبة وأرضية صعبة على اللعيبة، وبتطلب مجهود مضاعف».

وأضاف: «بشكر اللعيبة الرجالة اللي موجودين معايا، والناس مش متخيلة صعوبة درجة الحرارة وأرضية الملعب، لكن الحمد لله قدرنا نحقق الفوز».

وتابع: «أهم شيء في المباريات دي هو الحصول على الثلاث نقاط، والحمد لله كنا الأكثر استحواذًا ووصولًا للمرمى».

حسام حسن: احترمنا جنوب السودان وكنا الأفضل

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أنه يحترم منتخب جنوب السودان، لكنه يرى أن الفراعنة كانوا الطرف الأفضل خلال المباراة، قائلًا: «بحترم منتخب السودان، ولكن كنا الأفضل، والدليل الأهداف والاستحواذ».

وأشاد حسام حسن بجميع اللاعبين، مؤكدًا أنهم نفذوا التعليمات المطلوبة منهم، كما أعرب عن سعادته بعودة عمر مرموش للتسجيل، إلى جانب تألق حمزة علاء وإبراهيم عادل وزيكو.

رسالة للاعبين الغائبين

وقال حسام حسن: «افتقدنا جميع اللاعبين الغائبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، وبشكر كل اللاعبين الموجودين معانا على المجهود اللي قدموه».

وتطرق المدير الفني إلى مباراة أنجولا، موضحًا: «في مباراة أنجولا كنا الأقرب للفوز، ولكن هذه هي كرة القدم».

حسام حسن يوضح موقفه من الدوري المصري

ورد حسام حسن على ما أثير بشأن انتقاده للدوري المصري، مؤكدًا: «أنا لم أنتقد الدوري المصري، أنا تحدثت عن عدم اكتساب اللاعبين اللياقة المطلوبة حتى الآن، بسبب مرور خمس أسابيع فقط من الدوري».

وأضاف: «الأندية المصرية الكبيرة، الأهلي والزمالك، محظوظة بتواجدها في مصر، لأننا نمتلك أكبر وأفضل الأندية في أفريقيا».

وأكد حسام حسن أن العلاقة بين المنتخب والأندية تقوم على التعاون، قائلًا: «إحنا والأندية بنكمل بعض وبنساعد بعض علشان اسم مصر، وبتمنى الخير والتوفيق للجميع».

حسام حسن: هدفنا واحد

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الأطراف تعمل من أجل هدف واحد، قائلًا: «هدفنا كلنا واحد، وهو اسم مصر ومنتخب مصر».

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