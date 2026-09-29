فوق الـ 52 جنيها.. سعر الدولار بالبنوك مساء اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات.

وتجاوز الدولار مستوى 52 جنيهًا للشراء والبيع، مع تفاوت محدود بين البنوك.

وسجل أعلى سعر للدولار 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع في عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.13 جنيه للشراء و 52.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.12 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 52.10 جنيه للشراء – 52.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 52.09 جنيه للشراء – 52.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في كريدي أجريكول: 52.08 جنيه للشراء – 52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 52.08 جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 52.07 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 52.06 جنيه للشراء و 52.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك البركة 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول مصر 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 52.04 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع.