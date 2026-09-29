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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، برئاسة المهندس رفعت إسماعيل، وبمتابعة المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة، بتنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحى بمنطقة الميستود بالكرور ، فضلاً عن تطهير الشبكات بشارع المحجر خلف منطقة المسلة ، وكذا تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بمنطقة كلح الكرنك بمركز إدفو، بالشارع العمومى بداية من أمام محطة الكرنك وحتى المعهد الأزهرى ، وذلك لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل المتابعة المستمرة والتفاعل المباشر من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية، وخاصة المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تواصل الجهات المعنية جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بمختلف المناطق السكنية .

دفع معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

وفى سياق متصل، عقد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إجتماعاً مع مسئولى قطاع المشروعات والجهات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم بحث سبل وإمكانات تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية، والعمل على إزالة أى معوقات قد تواجه معدلات التنفيذ، بما يسهم فى الإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، ودخولها الخدمة والإستفادة من العوائد الخدمية والتنموية المستهدفة منها .

جولة مفاجئة بمركز خدمة عملاء فريال

كما قام المهندس رفعت إسماعيل بجولة مفاجئة بمنظومة العمل داخل مركز خدمة العملاء بقطاع فريال، بمختلف أقسامه، حيث إلتقى بعدد من العملاء وإستمع إلى مطالبهم، موجهاً بضرورة تسهيل وتيسير إجراءات تعامل المواطنين مع المركز، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن سرعة الإستجابة لإحتياجاتهم وتحقيق أعلى معدلات الرضا عن الخدمة .

متابعة محطة مياه إدفو الجديدة إستعداداً للتشغيل التجريبى

وفى السياق ذاته، تفقد المهندس رفعت إسماعيل الأعمال الجارية بمحطة مياه إدفو الجديدة، بطاقة 30 ألف م3/يوم، والتى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع معدلات التنفيذ وموقف الأعمال بالمحطة، وذلك إستعداداً لإجراء أعمال التشغيل التجريبى وتنفيذ الإختبارات المتعددة، تمهيداً لدخول المحطة الخدمة وتحقيق الإستفادة المرجوة منها فى دعم منظومة مياه الشرب بمركز إدفو .

مناشدة المواطنين بالحفاظ على شبكات الصرف الصحى

وتناشد المحافظة وشركة مياه الشرب المواطنين بضرورة الإلتزام بالسلوك الحضارى وعدم إلقاء المخلفات أو الردم والأحجار داخل شبكات الصرف الصحى لما يسببه ذلك من إنسدادات تؤدى إلى طفح المياه بالشوارع وتعطل الشبكات .

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