أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور إحدى المدارس الخاصة، بعد نشر ولية أمر استغاثة على جروب تحذر من خطورة الطريق المؤدي للمدرسة على حياة الطلاب.

وقالت ولية الأمر في منشورها: "يا ريت أي مسئول يتدخل قبل ما يحصل مصيبة لا قدر الله.. الولاد عشان يروحوا يتعلموا ويوصلوا لمدرستهم بجانب كومبوند، حاليا بيعدوا أوناش وحديد ورمال، ومن كتر ما حصل تكدس بقوا ينزلوا عالدائري من ساعة ما بدؤوا البناء في مكاتب أمام المدرسة.. مش عارفة إحنا مستنيين مصيبة مثلا عشان نفوق ولا إيه؟؟ فين المسئولين؟".

وأضافت أن الجانب الآخر من المدرسة مغلق من جانب الإدارة، ما يجبر الطلاب على المرور وسط موقع بناء غير آمن.

ونشرت صوراً وفيديو يظهر طفلا يصعد فوق تل من الرمال والردش محاولاً الوصول للمدرسة، وسط مرور السيارات والمعدات الثقيلة.

وتداول أولياء الأمور المنشور بشكل واسع، مطالبين بتدخل فوري من إدارة المدرسة وجهاز المدينة لفتح طريق آمن للطلاب، وتأمين محيط المدرسة بعيداً عن أعمال البناء، خاصة مع بداية العام الدراسي وزيادة التكدس المروري أمام المدرسة.