لا تهاون مع المخالفين.. إزالة 5 حالات تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ30 بالغربية

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتصدي لأي مخالفة بكل حسم.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعدٍّ ومخالفة، تنوعت بين مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية أن ملف إزالة التعديات يحظى بمتابعة مستمرة، مشددًا على سرعة التعامل مع أي مخالفة فور رصدها، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

تحرك تنفيذي

وأشار إلى استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، تنفيذًا لمستهدفات الموجة الـ30، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.