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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان السينما الفرنكوفونية يكرم نادية الجندي

نادية الجندي
نادية الجندي
أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي الدكتور ياسر محب، عن اختيار الفنانة الكبيرة نادية الجندي، لتكون النجمة المكرمة خلال الدورة السادسة، تقديراً لمسيرتها السينمائية التي تمتد لأكثر من خمسة عقود، وما قدمته من أعمال بارزة في تاريخ السينما المصرية. 

وتنطلق فعاليات الدورة السادسة من المهرجان خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر 2026، فى دورة جديدة تواصل الاحتفاء بالسينما والثقافة والحوار بين مصر ودول العالم الفرنكوفونى، إلى جانب تسليط الضوء على محطات بارزة فى تاريخ الفن السابع.

وأعربت نادية الجندي عن سعادتها بالتكريم، قائلة: "سعيدة وفخورة بتكريمي في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، وأعتز بهذا التقدير من مهرجان مميز ومختلف، يحتفي بالسينما ويفتح مساحة للحوار والتواصل بين الثقافات".

وأضافت: "أؤمن بأن الفنان يظل مرتبطاً بجمهوره، وأن أجمل ما يمكن أن يحققه هو أن يترك أثراً طيباً في وجدان الناس، ولذلك أعتبر محبة الجمهور لي طوال مشواري الفني هي التكريم الأكبر والأبقى".

من جانبه، أكد الدكتور ياسر محب أن اختيار نادية الجندي لتكريم الدورة السادسة جاء تقديراً لمسيرة فنية وجماهيرية امتدت لعقود، مشيراً إلى أنها استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة خاصة في تاريخ السينما المصرية.

وقال: "النجمة نادية الجندي تمثل نموذجاً للفنانة التي لم تكتف بالنجومية، وإنما استطاعت أن تجعل من اسمها علامة مرتبطة بمرحلة مهمة من تاريخ السينما المصرية".

وأشار رئيس المهرجان إلى أن نادية الجندي تصدت خلال مشوارها لعدد من القضايا، من بينها الإرهاب والإدمان والجاسوسية، ونجحت في تقديمها بأسلوب فني جمع بين القضايا المهمة والترفيه والإمتاع.

مشوار نادية الجندى

تمتد مسيرة نادية الجندي السينمائية لأكثر من خمسة عقود، وقدمت خلالها أكثر من 60 فيلماً، من أبرزها "بمبة كشر"، و"الباطنية"، و"وكالة البلح"، و"المدبح"، و"خمسة باب"، و"جبروت امرأة"، و"شهد الملكة"، و"الإرهاب"، و"مهمة في تل أبيب"، و"حكمت فهمي"، و"امرأة هزت عرش مصر"، و"اغتيال"، و"48 ساعة في إسرائيل".

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2006، ومهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف عام 2008.

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