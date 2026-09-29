وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة طب أسرة الزيتون

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، زيارة ميدانية إلى وحدة طب أسرة الزيتون التابعة لإدارة ناصر الصحية.

وذلك لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم التهنئة لفريق العمل بالوحدة بمناسبة حصولها على اعتماد الجودة والرقابة الصحية، يرافقه خلال الجولة الدكتور محمد مسعود مدير إدارة ناصر الصحية.

وخلال الزيارة، تفقد وكيل وزارة الصحة مختلف أقسام الوحدة، واطلع على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما تابع مستوى الأداء ومدى الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى، والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية والاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة صحية متكاملة.

وقدم الدكتور هاني جميعة التهنئة لجميع العاملين بالوحدة، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب واستيفاء معايير الاعتماد، مؤكدًا أن حصول الوحدة على اعتماد الجودة والرقابة الصحية يمثل ثمرة للعمل الجماعي والالتزام بتطبيق معايير الجودة داخل المنشأة الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الاعتماد لا يمثل نهاية رحلة التطوير، وإنما يعد خطوة مهمة نحو استمرار تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الاعتماد والالتزام المستمر بمعايير الجودة والرقابة الصحية، والعمل على تطوير الأداء بصورة مستمرة.

كما تابع وكيل الوزارة آليات تقديم خدمات طب الأسرة داخل الوحدة، واطلع على معدلات التردد والاستفادة من الخدمات المختلفة، مؤكدًا أهمية تقديم الرعاية الصحية الأولية بصورة منتظمة، وسهولة حصول المواطنين على الخدمات الطبية، مع الاهتمام بالتوعية الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.

وشدد الدكتور هاني جميعة على أهمية الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، وتطبيق إجراءات سلامة المرضى، والاهتمام بتسجيل وتوثيق الخدمات الطبية، إلى جانب حسن التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمة في إطار من الانضباط والاحترام، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من خدمات الوحدة.

وخلال جولته داخل الوحدة، حرص الدكتور هاني جميعة على لقاء عدد من المواطنين والمترددين على وحدة طب أسرة الزيتون، والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات، وسهولة الحصول على الخدمات المختلفة.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على مستوى رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة داخل الوحدة، واستمع إلى عدد من ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أهمية وضع المواطن على رأس أولويات المنظومة الصحية، والعمل على الاستجابة لمطالبه وتحسين مستوى الخدمة بصورة مستمرة.

كما أكد على استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، ورصد أي معوقات والعمل على تذليلها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي بني سويف.

وتأتي زيارة وحدة طب أسرة الزيتون في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على دعم المنشآت الصحية التي تحقق معايير الجودة، وتشجيع فرق العمل على مواصلة جهود التطوير، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية.