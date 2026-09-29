ناقد رياضي يعلق على تصريحات حسام حسن الأخيرة

كشف الناقد الرياضي، أشرف عبد الناصر، أن تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر كانت غير موفقة وتعرض للنقد من الجميع منذ اليوم الأول.



وتابع خلال لقائه مع أحمد دياب وحياة قطوف، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عددا كبيرا من لاعبي المنتخب لم يكونوا جاهزين قبل إعلان قائمة المنتخب.



وأوضح أن عمر مرموش صايم عن التهديف منذ فترة وحمزة عبد الكريم لا يلعب مع برشلونة، وكل من هيثم حسن وزيكو وإمام عاشور وإبراهيم عادل وياسر إبراهيم عائدين من الإصابة.



ولفت إلى أن كلام حسام حسن صحيح ولكن معرفش يعبر، ولا يوجد لاعب في المنتخب في حالته منذ مباراة الأرجنتين التي كانت قبل 80 يومًا في كأس العالم.