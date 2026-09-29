شعر الذقن عند النساء.. متى يصبح خطراً على صحتها؟

تتفاجأ كثير من النساء بظهور شعرة أو أكثر في منطقة الذقن تبدو أكثر سمكاً وخشونة من المعتاد، ما يثير القلق والتساؤلات حول أسباب ظهور شعر الذقن عند النساء وما إذا كان يشير إلى مشكلة صحية.



أسباب ظهور الشعرانية وأهمها :



اضطراب الهرمونات مثل داء "تكيس المبايض" الذي يصاحبه فرط إفراز هرمون تيستيستيرون الذكوري، من اهم علاماته اضطراب الدورة الشهرية و زيادة في الوزن وهنا لابد من عمل الفحوصات اللازمة وتناول العلاج المناسب، خصوصا الفتيات في سن المراهقة.

وبحسب الخبراء، تلعب الهرمونات دوراً رئيسياً في نمو الشعر الزائد لدى النساء، خاصة هرمونات الأندروجين مثل هرمون التستوستيرون، والذي يوجد لدى النساء أيضاً ولكن بمستويات أقل من الرجال.

ومع التقدم في العمر، خصوصاً خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وبعده، تنخفض مستويات هرمون الإستروجين، ما يسمح للتستوستيرون بالتأثير بشكل أكبر على بصيلات الشعر، فيظهر الشعر الخشن في الذقن أو أعلى الشفة، بينما قد يصبح شعر الرأس أرق وأضعف.



متى يكون الشعر الزائد علامة على مشكلة صحية؟

ويشير الأطباء إلى أن النمو المفرط للشعر لدى النساء قد يكون أحياناً علامة على حالة تُعرف باسم "الشعرانية"، وهي نمو شعر خشن وكثيف في مناطق ترتبط عادة بالرجال مثل الوجه والصدر والبطن.

كما قد يرتبط الشعر الزائد ببعض المشكلات الصحية، أبرزها:

ـ متلازمة تكيس المبايض.

ـ اضطرابات الغدة الدرقية.

ـ مشكلات الغدة الكظرية.

ـ بعض الاضطرابات الهرمونية النادرة.

وتزداد احتمالية وجود مشكلة صحية إذا صاحب نمو الشعر أعراض أخرى مثل:

ـ اضطراب الدورة الشهرية.

ـ حب الشباب الشديد.

ـ تساقط شعر الرأس.

ـ زيادة سريعة في نمو الشعر.

ـ خشونة الصوت.