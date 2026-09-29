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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 5 أسباب مرتبطة بالجو وغرفة النوم

بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟
أسماء عبد الحفيظ

هل بتصحي من النوم كل يوم وأنتِ بتعطس بشكل متكرر، أو تلاقي نفسك عند الاستيقاظ مصابة برشح أو انسداد في الأنف؟ في كثير من الحالات، لا يكون العطس الصباحي علامة على الإصابة بنزلة برد، وإنما قد يرتبط بتغيرات الجو أو وجود بعض مسببات الحساسية داخل غرفة النوم.

بتصحى بتعطس كل يوم؟

ومع الانتقال من فصل الصيف إلى الخريف، قد يزداد ظهور أعراض الحساسية لدى بعض الأشخاص، خاصة مع تقلب درجات الحرارة وكثرة التعرض للغبار والعوامل المهيجة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الغبار المتراكم في غرفة النوم

الغبار من أكثر الأشياء التي يمكن أن تهيج الأنف، خاصة إذا كان الشخص يعاني من حساسية الأنف. وقد يتجمع الغبار في السجاد والمفروشات والستائر وأسفل السرير وعلى الأسطح التي لا يتم تنظيفها باستمرار.

وخلال النوم، يمكن استنشاق هذه الجزيئات لفترات طويلة، لذلك قد تظهر أعراض مثل العطس والرشح وانسداد الأنف عند الاستيقاظ.

2. عث الغبار في المرتبة والمخدات

قد تكون المرتبة والوسائد من مصادر الحساسية التي لا ينتبه إليها البعض. عث الغبار كائنات دقيقة تعيش في الغبار وتتغذى على خلايا الجلد المتساقطة، ويمكن أن تسبب مخلفاتها أعراض الحساسية لدى الأشخاص الحساسين لها.

وتزداد أهمية تنظيف أغطية السرير وغسلها بانتظام، مع الاهتمام بتهوية غرفة النوم وتقليل تراكم الغبار.

3. الهواء البارد وتغير درجات الحرارة

الانتقال من جو دافئ إلى هواء بارد، أو النوم في غرفة باردة ثم التعرض لهواء أكثر دفئًا عند الاستيقاظ، قد يحفز الأنف لدى بعض الأشخاص ويسبب العطس أو سيلان الأنف.

ولا يعني ذلك بالضرورة وجود عدوى أو نزلة برد، خاصة إذا كانت الأعراض تظهر في الصباح وتتحسن بعد مغادرة غرفة النوم.

4. العفن والرطوبة

الرطوبة الزائدة في بعض غرف النوم قد تساعد على نمو العفن، ويمكن أن تؤدي جزيئات العفن إلى ظهور أعراض تحسسية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاهها.

لذلك يجب الانتباه إلى أي بقع سوداء أو خضراء على الجدران، أو رائحة رطوبة مستمرة، مع معالجة مصدر الرطوبة وليس الاكتفاء بتنظيف المكان ظاهريًا.

5. الروائح والعطور داخل غرفة النوم

العطور القوية، ومعطرات الجو، والبخور، ودخان السجائر، وبعض مواد التنظيف، يمكن أن تهيج الأنف والجهاز التنفسي لدى بعض الأشخاص.

وفي حالة ملاحظة أن العطس يبدأ بعد استخدام منتج معين في غرفة النوم، يمكن إيقافه لفترة ومراقبة الأعراض لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط واضح بينهما.

متى يكون العطس الصباحي بحاجة إلى طبيب؟

إذا كان العطس متكررًا ومستمرًا لفترة طويلة، أو يصاحبه انسداد شديد بالأنف، أو حكة في الأنف والعينين، أو إفرازات أنفية مستمرة، فقد يكون السبب حساسية الأنف ويحتاج إلى تقييم طبي.

أما إذا صاحب العطس ارتفاع في درجة الحرارة أو آلام بالجسم أو التهاب شديد بالحلق أو كحة مستمرة، فقد تكون هناك عدوى تنفسية، ويُفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب.

كيف تقللين العطس عند الاستيقاظ؟

احرصي على غسل أغطية السرير والوسائد بصورة منتظمة، وتنظيف الغبار من غرفة النوم، وتهوية الغرفة، وعدم الإفراط في استخدام معطرات الجو والبخور، مع معالجة أي مصدر للرطوبة أو العفن.

والأهم هو ملاحظة نمط الأعراض: فإذا كان العطس يحدث تقريبًا كل صباح داخل غرفة النوم ويقل بعد الخروج منها، فقد يكون البحث عن مصدر الحساسية داخل الغرفة خطوة مهمة في معرفة السبب.

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