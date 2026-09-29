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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ترتفع أسعار الفراخ والبيض.. رئيس اتحاد المنتجين يوضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تترقب أسواق الدواجن والبيض تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالب المنتجين بتحسن مستويات الأسعار بما يساعدهم على تغطية تكاليف الإنتاج ومواصلة العمل داخل السوق، خاصة مع استمرار ارتباط الأسعار بظروف الإنتاج وحركة العرض والطلب.

وأكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض تتراوح بين 5 و10%، موضحًا أن الهدف من تحسن الأسعار هو تمكين المنتجين من الاستمرار في العملية الإنتاجية ومواصلة نشاطهم داخل السوق. 

منتجو الدواجن يأملون تحسن الأسعار

وقال محمود العناني إن المنتجين يأملون ارتفاع أسعار الدواجن والبيض من مستوياتها الحالية إلى مستويات أفضل، بما يتيح لهم الاستمرار في الإنتاج وتحمل الأعباء المرتبطة بالتشغيل.

وأوضح أن الحديث عن زيادة تتراوح بين 5 و10% يأتي في إطار تطلعات المنتجين لتحسين مستويات البيع، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تصل إلى المستوى الذي يأمله المنتجون من أجل مواصلة نشاطهم بصورة مستقرة.

وأشار إلى أن المنتجين يحتاجون إلى الوصول إلى مستويات سعرية تساعدهم على تغطية تكلفة الإنتاج، بما يسمح باستمرار العمل وعدم تعرض المنتجين لضغوط تؤثر على قدرتهم على مواصلة الإنتاج. 

زيادة 5 إلى 10% ليست قرارًا رسميًا

وتعكس نسبة الزيادة التي تحدث عنها رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مطالب المنتجين وتطلعاتهم بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولا تمثل قرارًا رسميًا بزيادة أسعار الدواجن أو البيض.

وأوضح العناني أن المنتجين يأملون أن تساعد أي زيادة محتملة في تحسين مستويات الأسعار بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المطالب هو استمرار العملية الإنتاجية داخل السوق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة مستمرة لحركة أسعار الدواجن والبيض، باعتبارهما من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من جانب الأسر والمستهلكين.

 

استمرار الإنتاج يتطلب تحسن الأسعار

وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استمرار المنتجين في السوق يرتبط بوجود أسعار تساعدهم على تغطية تكلفة الإنتاج ومواصلة العمل.

وأضاف أن المنتجين يأملون أن يرتفع سعر الدواجن من مستواه الحالي في المزرعة إلى مستويات أعلى، موضحًا أن الوصول إلى سعر مناسب للتكلفة يمثل عاملًا مهمًا في قدرة المنتجين على الاستمرار.

وأوضح أن تحسن الأسعار لا يرتبط فقط بحركة البيع للمستهلك، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المنتجين على تحمل تكاليف التشغيل والاستمرار في النشاط الإنتاجي.

الدواجن من أرخص مصادر البروتين

وفي سياق حديثه عن أسعار الدواجن والبيض، أشار محمود العناني إلى أن الدواجن تعد من أرخص السلع في مصر، مؤكدًا أهميتها كمصدر للبروتين بالنسبة للمستهلكين.

وأوضح أن منتجات الدواجن تمثل جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسر، في ظل الاعتماد عليها كأحد مصادر البروتين المتاحة بأسعار أقل مقارنة بغيرها من مصادر البروتين.

كما تحدث عن البيض، مشيرًا إلى أن طبق البيض الذي يبلغ وزنه نحو كيلوغرامين يمثل مصدرًا للبروتين، وذلك في إطار حديثه عن أهمية الدواجن والبيض بالنسبة للمستهلكين.

 

أسعار الدواجن والبيض بين المنتج والمستهلك

وتأتي تصريحات رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في وقت تشهد فيه السوق متابعة لحركة الأسعار في المزرعة والأسواق، مع اختلاف مستويات البيع وفقًا لمراحل التداول ومناطق البيع.

وكان العناني قد أوضح في تصريحات سابقة أن تحسن الأسعار خلال الفترة الأخيرة جاء في ظل تراجع الإنتاج بعد الخسائر التي تعرض لها المنتجون، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية بدأت تعكس حالة من التوازن بين المعروض وحجم الاستهلاك. 

كما أشار إلى أن أسعار البيض تختلف من منطقة إلى أخرى، مع وجود فارق بين سعر البيع من المزرعة والأسعار التي يصل بها المنتج إلى المستهلك، في ظل تكاليف التداول والتوزيع.

مطالب باستمرار الإنتاج داخل السوق

وتتركز تصريحات منتجي الدواجن حول أهمية الوصول إلى مستويات سعرية تسمح بتغطية تكاليف الإنتاج والاستمرار في النشاط، خاصة أن استمرار المنتجين في السوق يرتبط بقدرتهم على تحقيق عائد يساعدهم على مواصلة العمل.

وبحسب تصريحات محمود العناني، فإن الزيادة التي يأملها المنتجون في أسعار الدواجن والبيض تتراوح بين 5 و10%، ويستهدفون من خلالها تحسين مستويات الأسعار بما يدعم استمرار الإنتاج.

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