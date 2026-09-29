رئيس اتحاد جنوب السودان: كنت أتمنى وجود محمد صلاح وحضور جماهيري للجالية المصرية

أكد فرانسيس أمين، رئيس اتحاد جنوب السودان، عن استعداد منتخب بلاده بشكل قوي لمواجهة الفراعنة، مؤكدًا أن منتخب جنوب السودان خسر أمام مالاوي بالأخطاء بجانب عدم محالفتهم للحظ.

وأضاف رئيس اتحاد جنوب السودان في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة modern mti: "كنا نتمنى وجود محمد صلاح خلال مواجهة الفراعنة".

وأتم: "نفاذ تذاكر مباراة مصر وجنوب السودان والحضور الجماهيري كبير، وتفاجئنا بأعداد الجماهير المصرية في اللقاء ".

منتخب مصر ضد جنوب السودان

يدخل منتخب مصر اختبارًا جديدًا في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يحل ضيفًا على جنوب السودان في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على استاد جوبا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مباراة تبدو على الورق مختلفة عن مواجهة أنجولا ، لكنها تحمل العديد من التفاصيل التي تفرض نفسها على حسابات حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وبعد التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى باستاد القاهرة لم يعد أمام المنتخب الوطني مساحة كبيرة للتعامل مع مباراة جنوب السودان باعتبارها مجرد مواجهة افتتاحية جديدة خاصة أن المنافس يدخل اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف بينما يدرك الجهاز الفني أن حصد النقاط الثلاث خارج الأرض سيكون خطوة مهمة في بداية سباق التأهل.

ويتصدر منتخب مالاوي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من مصر وأنجولا بينما يحتل جنوب السودان المركز الأخير دون نقاط وهو ما يمنح مواجهة جوبا أهمية مضاعفة في ظل تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى نهائيات البطولة القارية.