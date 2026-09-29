فوارق بالملايين.. القيمة التسويقية لجنوب السودان تسجل أقل من 1% أمام منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره جنوب السودان، مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

ويدخل منتخب مصر المباراة بحثًا عن الانتصار، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى، بينما يسعى منتخب جنوب السودان لتحقيق أول انتصار له في التصفيات مستفيدًا من إقامة اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان على ملعب جوبا في جنوب السودان، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات.

القيمة التسويقية للاعبي جنوب السودان

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي جنوب السودان 825 ألف يورو حيث يعد جوسيف داياتا لاعب فريق الجاموس هو أغلى لاعب في صفوف المنتخب بقيمة 175 ألف يورو.

ورغم وجود عدد من اللاعبين المحترفين في صفوف منتخب جنوب السودان لكن ليس في أندية كبيرة عالميا أو حتى في الدوريات الكبرى حيث توزع اللاعبين على الدوري الاسترالي ودوري مالطا ومقدونيا وبعض اللاعبين الشباب في أندية الدوري التشيكي والقبرصي أو الدوريات الأفريقية

على الجانب الأخر وصلت القيمة التسويقية لمنتخب مصر إلى 87.15 مليون يورو ويعد عمر مرموش الأغلى في صفوف المنتخب بـ 50 مليون يورو

وبمقارنة النسبتين فإن القيمة التسويقية لمنتخب جنوب السودان لا تتجاوز الـ 1% من قيمة منتخب مصر.