تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره جنوب السودان، مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

تقام مباراة مصر وجنوب السودان على ملعب جوبا في جنوب السودان، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات.

ويدخل منتخب مصر المباراة بحثًا عن الانتصار، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى، بينما يسعى منتخب جنوب السودان لتحقيق أول انتصار له في التصفيات مستفيدًا من إقامة اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

ترتيب مجموعة مصر

يحتل منتخب مالاوي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بينما يأتي منتخب أنجولا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، ويتساوى معه منتخب مصر في رصيد النقاط، فيما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة قبل انطلاق مباراة مصر وجنوب السودان كالتالي:

مالاوي: 3 نقاط من مباراة واحدة.

أنجولا: نقطة واحدة من مباراة واحدة.

مصر: نقطة واحدة من مباراة واحدة.

جنوب السودان: دون نقاط من مباراة واحدة.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويعزز موقفه في جدول ترتيب المجموعة، بينما يأمل منتخب جنوب السودان في حصد أولى نقاطه بالتصفيات.

فارق كبير في القيمة السوقية

وتكشف الأرقام عن فارق كبير في القيمة السوقية بين المنتخبين، إذ تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لمنتخب مصر نحو 92.10 مليون يورو، مقابل 825 ألف يورو لمنتخب جنوب السودان.

ويصل متوسط القيمة السوقية للاعب في منتخب مصر إلى نحو 4 ملايين يورو، بينما يبلغ متوسط القيمة السوقية للاعب في منتخب جنوب السودان نحو 33 ألف يورو.

وعلى مستوى متوسط الأعمار، يبلغ متوسط أعمار لاعبي منتخب مصر 27.9 عامًا، مقابل 25.3 عامًا لمنتخب جنوب السودان.

تاريخ مواجهات مصر وجنوب السودان

وسبق أن التقى منتخب مصر مع جنوب السودان في مباراة واحدة فقط، وكانت مواجهة ودية أقيمت يوم 18 يونيو 2023.

وحقق الفراعنة الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف دون مقابل، ليكون ذلك الانتصار هو الوحيد في تاريخ مواجهات المنتخبين حتى الآن.

ويسعى منتخب مصر إلى تكرار تفوقه على جنوب السودان، لكن هذه المرة في مواجهة رسمية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.