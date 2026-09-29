زيزو بديلا لصلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب السودان

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «معلوماتي.. التشكيل المتوقع للمنتخب أمام جنوب السودان».

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، مهند لاشين، هيثم حسن.

خط الهجوم: عمر مرموش، أحمد سيد «زيزو».

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مواجهة أمام جنوب السودان على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتذاع مباراة مصر وجنوب السودان عبر قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم 2027.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.