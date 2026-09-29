الزمالك يسدد 500 ألف دولار لعمر فرج.. سهام صالح تكشف التفاصيل

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن نادي الزمالك بدأ تنفيذ اتفاق التسوية مع الفلسطيني عمر فرج، وسدد بالفعل القسط الأول من مستحقاته.

وأوضحت أن إجمالي قيمة التسوية يبلغ مليونًا و700 ألف دولار، حوّل الزمالك منها 500 ألف دولار كدفعة أولى، بينما يتبقى مليون و200 ألف دولار، سيتم سدادها على أربع دفعات، بقيمة 300 ألف دولار لكل دفعة.

وأكدت سهام أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات إدارة الزمالك لإنهاء الملفات المالية المتعلقة باللاعبين السابقين، والالتزام بالاتفاقات المبرمة لتجنب أي أزمات أو شكاوى مستقبلية.