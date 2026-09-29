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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من شبورة الصباح وأمطار متفرقة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حال
حال

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة المائية صباحاً 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فرص بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وجنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) ومناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر و الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
العاصمة الجديدة 32 20
6 أكتوبر 32 20
بنها 31 21
دمنهور 30 20
وادي النطرون 31 19
كفر الشيخ 30 20
بلطيم 28 21
المنصورة 31 20
الزقازيق 31 21
شبين الكوم 30 20
طنطا 30 20
دمياط 29 22
بورسعيد 29 24
الإسماعيلية 33 21
السويس 32 20
العريش 30 20
رفح 29 20
رأس سدر 33 24
نخل 31 18
كاترين 28 14
الطور 31 24
طابا 31 21
شرم الشيخ 35 25
الغردقة 34 24
الإسكندرية 28 22
العلمين 27 21
مطروح 27 21
السلوم 26 19
سيوة 30 18
رأس غارب 34 25
سفاجا 35 25
مرسى علم 35 24
الشلاتين 35 27
حلايب 32 26
أبو رماد 35 26
مرسى حميرة 34 25
أبرق 35 25
جبل علبة 34 24
رأس حدربة 32 24
الفيوم 32 21
بني سويف 33 21
المنيا 34 20
أسيوط 35 20
سوهاج 36 22
قنا 38 25
الأقصر 40 24
أسوان 40 25
الوادي الجديد 38 22
أبوسمبل 40 25

الظواهر الجوية شبورة مائية الأرصاد درجات الحرارة أمطار

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