الحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار سبائك الذهب من 1 لـ100 جرام

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعاً كبيراً وهبوطاً حاداً خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، بعد موجة ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، متأثرة بهبوط الأوقية عالمياً بأكثر من 140 دولاراً لتسجل 4138 دولاراً.

وهبطت أسعار جرامات الذهب بشكل ملحوظ، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 من 7120 جنيه أمس إلى 6966 جنيه اليوم، بتراجع 154 جنيهاً، وتراجع عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر من 6230 جنيه إلى 6095 جنيه، فاقداً 135 جنيهاً، كما تراجع عيار 18 من 5344 جنيه إلى 5224 جنيه.

وبناءً عليه تراجعت أسعار السبائك الذهبية بشكل كبير في جميع الأوزان، التي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة بعد هذا الهبوط الحاد، خاصة من محبي الاستثمار في الذهب والراغبين في حفظ أموالهم وادخارها في الملاذ الآمن.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

- سبيكة 1 جرام: 7353 جنيه

- سبيكة 2.5 جرام: 18,195 جنيه

- سبيكة 5 جرام: 36,265 جنيه

- سبيكة 10 جرام: 72,501 جنيه

- سبيكة 20 جرام: 144,963 جنيه

- سبيكة 50 جرام: 362,257 جنيه

- سبيكة 100 جرام: 724,315 جنيه

- سبيكة 250 جرام: 1,741,500 جنيه

ثانياً: أسعار الذهب اليوم في مصر

- سعر الذهب عيار 24 قيراط: 6966 جنيه

- سعر الذهب عيار 21 قيراط: 6095 جنيه

- سعر الذهب عيار 18 قيراط: 5224 جنيه

- سعر الذهب عيار 14 قيراط: 4064 جنيه

- سعر أونصة الذهب عيار 24: 216667 جنيه

- سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21: 48762 جنيه.