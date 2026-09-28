حسين فهمي: لا بد أن يكون المكرمون في القاهرة على نفس قيمة المهرجان

أكد الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن تأجيل الدورة السادسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي إلى العام المقبل لم ياتي بالنفع على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرًا إلى أن المهرجان كان مستعدًا ومكتمل التحضيرات منذ فترة.

وقال حسين فهمي، في جلسة جمعته بعدد من الصحفيين: «لم نستفد من تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام، إحنا جاهزين ومخلصين من قبل كده».

معاير أختيار المكرمين:

وأكد الفنان حسين فهمي أن مهرجان القاهرة السينمائي يجري شراكات وتعاونات مع بعض مهرجانات الدول العربية.

وعن معايير اختيار المكرمين في مهرجان القاهرة، قال الفنان حسين فهمي: «لا بد وأن يكون المكرمون على نفس قيمة المهرجان، فمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فجائزة فاتن حمامة مُنحت على مدار السنوات الماضية لنجوم كبار في مصر، أما جائزة الهرم الذهبي فتُمنح لأسماء أثرت السينما، فأحيانًا تُطرح أسماء ليس لها باع في السينما».



