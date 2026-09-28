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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحوث الإلكترونيات يشارك في ملتقى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

شارك معهد بحوث الإلكترونيات في فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي، بتنظيم من مؤسسة «شباب قادرون»، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بالجيزة، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية وصنّاع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء في مجالات الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا.

وشهد الملتقى حوارات ونقاشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ودور التكنولوجيا في دعم التحول الرقمي وخلق فرص جديدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال وقطاع الأعمال، إلى جانب بحث آليات تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات وفرص استثمارية وشراكات قابلة للنمو في الأسواق العربية.

وخلال فعاليات الملتقى، ألقت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، كلمة تناولت خلالها أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وما تتيحه التقنيات الحديثة من فرص جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال، والتأكيد على دور المؤسسات البحثية والتكنولوجية في توفير بيئة داعمة لتحويل المعرفة والأفكار المبتكرة إلى تطبيقات وحلول ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

واستعرضت الدكتورة شيرين محرم دور معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى ما يمتلكه المعهد من خبرات بحثية وتطبيقية ومعامل مركزية متخصصة، وما يقدمه من خدمات واستشارات علمية وفنية للقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، إلى جانب دعم تطوير المشروعات التكنولوجية وتعزيز الاستفادة التطبيقية من مخرجات البحث العلمي.

كما تناولت ما توفره مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات من بيئة متكاملة لدعم الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال برامج الاحتضان واستضافة الشركات الناشئة وتوفير خدمات الدعم الفني والإداري والاستشاري، إلى جانب دعم حماية الأفكار وتطوير مخرجات الابتكار والبحث العلمي، بما يعزز فرص انتقال الأفكار والتقنيات من مراحل البحث والتطوير إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتطوير والاستثمار.

وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في فعاليات المنتدى ضمن استراتيجيته الرامية إلى الانفتاح على مجتمع الابتكار والاستثمار، وتعزيز قنوات التواصل مع رواد الأعمال وقطاع الأعمال، بما يتيح تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة، ويدعم توجهاته نحو نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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