وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «فكر قبل ما تصدق» لتعزيز الوعي لدى الشباب الجامعي

تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة توعوية جديدة بعنوان «فكر قبل ما تصدق»، تستهدف الشباب الجامعي، وتتناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بتعزيز الوعي، وتنمية القدرة على التفكير والتحقق من المعلومات قبل تصديقها أو تداولها.

وتقدم السلسلة محتوى توعويًا مبسطًا في شكل إنفوجرافات وفيديوهات قصيرة «ريلز»، تتناول رسائل ومواقف من الحياة اليومية للطلاب، بما يساعد على تنمية مهارات التفكير والتحليل، والتمييز بين المعلومات الموثوقة والمعلومات غير الدقيقة.

وتركز السلسلة على مجموعة من الرسائل الأساسية، من بينها أهمية التفكير قبل التفاعل، والتحقق قبل المشاركة، والرجوع إلى المصادر الموثوقة، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي سلسلة «فكر قبل ما تصدق» ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم محتوى توعوي رقمي يتناسب مع طبيعة واهتمامات الشباب الجامعي، ويسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية في التعامل مع المعلومات والمحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية.