مكياج ومرايات وبرفانات وموبايلات| حصيلة تفتيش حقائب طلاب وطالبات اعدادي بمدرسة بالغردقة

نشرت مدرسة الإستاد الرسمية بالغردقة ، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، صورة كشفت خلالها عن حصيلة تفتيش حقائب طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية .

حيث قالت المدرسة : أن أعمال التفتيش كشفت عن ضبط عددا من التليفونات المحمولة، ومجموعة من الألعاب ، وأدوات المكياج و معطرات الجسم وفرش الشعر و"المرايات".

وقالت المدرسة في بيان لها : نؤكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الانضباط داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وهادئة تساعد أبناءنا على التركيز والتحصيل الدراسي ، لذلك نرجو من أولياء الأمور الكرام التعاون معنا ومراجعة محتويات حقائب أبنائهم قبل الحضور إلى المدرسة، وعدم السماح ب معها وصطحاب أي أدوات أو مقتنيات غير مسموح بها.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نجاح منظومة التعليم يرتبط بصورة مباشرة بقوة الإدارة المدرسية وقدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذ القواعد المنظمة للعمل

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن مدير المدرسة يمثل المسؤول المباشر عن انتظام العمل داخل المدرسة، وعن التعامل الفوري مع المشكلات والتحديات التي قد تؤثر على العملية التعليمية.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع عناصر المنظومة التعليمية، والالتزام بالمسؤوليات المحددة لكل مستوى إداري

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً على أن نجاح العام الدراسي يعتمد بصورة أساسية على المتابعة اليومية، والانضباط، وسرعة التعامل مع المشكلات، والالتزام بالتوجيهات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية.